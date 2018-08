Viabilità, i consiglieri di opposizione chiedono l’intervento del Governo nazionale

Il gruppo consiliare di minoranza comunale di Ripabottoni, ‘Il Bene in Comune’, esprimono preoccupazione per i disagi venutisi a creare e si uniscono al grido d’allarme lanciato da oltre trenta sindaci che hanno chiesto alla delegazione parlamentare molisana e al Premier, Giuseppe Conte finanziamenti per la messa in sicurezza dell’opera.

“Anche Ripabottoni, come molti comuni limitrofi – commentano i consiglieri di minoranza -, ha tanti cittadini pendolari che ogni giorno raggiungono la cittadina costiera. A loro ci preme innanzitutto esprimere tutta la nostra solidarietà per i disagi dovuti all’allungamento dei tempi di percorrenza per recarsi sul posto di lavoro, ma al contempo vogliamo anche porre i riflettori sulla nostra viabilità interna sempre più martoriata”.

I consiglieri d’opposizione Domenico Piedimonte, Samantha Ciarla e Danilo Cristofaro vista la straordinarietà della chiusura e “dell’emergenza in corso, nonché delle ristrettezze economiche della Regione” chiedono alla delegazione parlamentare molisana “di farsi con forza portavoce delle difficoltà dei nostri piccoli paesi”.

Infine il gruppo consiliare de ‘Il Bene in Comune’ evidenziano di come le scosse sismiche hanno messo in fuga molti turisti. Vicenda sulla quale “non possiamo purtroppo che constatare l’assenza e il silenzio colpevole del Primo cittadino – attaccano – ‘Voi non avete paura a stare qui?’ questa la domanda che ci è stata rivolta da alcune persone che ogni anno tornano ad animare Ripabottoni nel mese di agosto”.