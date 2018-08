Viabilità e lavori pubblici al centro dell’incontro tra Sindaco e ssessore regionale Niro

Infrastrutture e viabilità locale sono state al centro dell’incontro tenutosi questa mattina a Montenero di Bisaccia tra il sindaco Nicola Travaglini e l’assessore regionale ai lavori pubblici Vincenzo Niro. “Ringrazio l’assessore regionale Vincenzo Niro per l’attenzione dimostrata nei nostri confronti – ha dichiarato il primo cittadino, a margine dell’incontro – ed esprimo piena soddisfazione per la volontà comune di volere affrontare concretamente i temi di cui abbiamo parlato questa mattina”.

All’incontro, tenutosi nella sala della Giunta della sede comunale, hanno partecipato anche i membri della Giunta comunale di Montenero: Gianfranca Marchesani, Domenico Porfido, Simona Contucci e Massimo Di Stefano, al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Murazzo e il responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune, l’ingegner Giuseppe Morrone. Con loro anche una delegazione di tecnici della struttura regionale composta dall’Architetto Giarrusso e dall’ingegner Di Muzio.

In particolare il focus è stato fatto sulla situazione delle strade provinciali 13 (sotto la valle) e 153 (Mare-Collina) chiuse al traffico da diverso tempo a causa di alcune frane: l’impegno preso dalle parti è stato quello di incontrarsi nuovamente entro breve termine, per concretizzare le soluzioni individuate e definire i possibili interventi utili a far riaprire le strade al traffico. “Auspico – spiega Travaglini – che si possa fissare un incontro subito dopo le ferie di agosto, per giungere finalmente all’avvio dei lavori specie per ciò che concerne la S.P. 13 sotto la valle e per la S.P. 153 Mare-Collina”.

Successivamente sono stati affrontati anche i temi della pista ciclabile presso la zona a mare e della protezione e ripascimento degli arenili soggetti a erosione sull’intera area della Marina di Montenero di Bisaccia – Costa Verde.