Vandali aprono cabina Enel e lasciano piazza Monumento al buio

È accaduto più volte da giugno a oggi che Piazza Vittorio Veneto la sera resti improvvisamente al buio. L’ultima il 4 agosto tra le 21,30 e le 22, come ha riferito un testimone oculare. Se il disagio non è stato finora grande, è perché un signore, che proprio lì ha la sua attività, avendone capito la causa e anche il rimedio, corre a riattivare subito il servizio.

Spegnimento e riaccensione della luce pubblica, ad arbitrio di chiunque voglia farlo, perché proprio nei pressi (in via Gioberti) la cabina dell’Enel che alimenta quella zona ha da qualche tempo lo sportello rotto, chiaramente vandalizzato. A quel punto, trovandosi a meno di un metro da terra, è un gioco da ragazzi azionare l’interruttore e togliere la corrente. E sono appunto adolescenti quelli visti l’altra sera lì vicino a “divertirsi”.

Il grave inconveniente sarebbe già stato segnalato agli operatori che per conto di Enel Sole curano l’illuminazione pubblica in città, senza che si sia finora provveduto a mettere in sicurezza quell’impianto. Fino a quando?