Anche per il prossimo anno accademico gli Studenti UniMol che si immatricoleranno e si iscriveranno entro il prossimo 14 settembre potranno usufruire del servizio gratuito per i viaggi che portano verso le città universitarie. A comunicarlo ufficialmente è l’Ateneo molisano con una nota. Ogni giorno da tutti i Comuni del Molise si potrà continuare a raggiungere la sede del proprio corso di laurea con l’abbonamento gratuito, ci sono inoltre anche altre 5 linee dedicate.

Le linee di viaggio sono: Benevento/Campobasso, Foggia/Campobasso, Venafro-Isernia -Pesche/Campobasso, Vasto/Termoli/Campobasso, Campobasso/Pesche.

Per chi studia all’Unimol e ha meno di 26 anni si potrà usufruire del servizio gratuito dei trasporti. Proprio ieri, mercoledì 1 agosto, si sono aperte le immatricolazioni. Con il pagamento della prima rata di 156 euro e con la conclusione dell’immatricolazione, si potrà acquisire il numero di matricola in Segreteria Studenti o perfezionare l’iscrizione agli anni successivi, tutto entro venerdì 14 settembre 2018. Questo consentirà di viaggiare gratuitamente sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale, e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea.

“E’ davvero un progetto importante quello di garantire un servizio di trasporti gratuito – spiegano dall’Ateneo molisano –. Viaggiare gratuitamente anche con delle navette dedicate e raggiungere le sedi dei corsi di laurea è un elemento distintivo in termini di politiche di diritto allo studio, e per questo è fondamentale non perdere questa opportunità. Si tratta di una significativa iniziativa che rafforza l’attenzione di UniMol nei confronti delle esigenze, anche economiche, dei propri studenti e delle loro famiglie, ma rappresenta anche una risposta concreta e funzionale alle esigenze di mobilità su un territorio complesso ed articolato, per renderlo sempre più vicino alle domande di servizi e per garantire efficacemente il diritto allo studio di tutti. Una misura che pone UniMol tra i pochissimi esempi a livello nazionale per “servizi di qualità a misura di studente”. Ed è con questa consapevolezza e con questa convinzione che continuiamo ad offrire ai nostri studenti, alle loro famiglie e all’intero territorio regionale, sempre nuovi servizi e più ampie opportunità”, concludono.