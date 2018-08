Una partita di pallavolo da guinness per la raccolta fondi “Il Sorriso dei record”

E’ una sfida più unica che rara quella per la raccolta fondi “Il Sorriso da Record”, patrocinata dal Comune di Campobasso, per stabilire il Guinness dei record con la partita di pallavolo più lunga e con più giocatori.

Per raccontare, presentare e diffondere l’evento testimonial e protagonista di un video pubblicato sulla pagina facebook è Tonino Bussone che davanti alla telecamera, in una giornata d’estate e di fronte alle telecamere annuncia la più lunga partita di pallavolo in programma al corso principale di Campobasso, dal 20 al 23 settembre prossimo: “Quattro mattine e quattro notti per aiutare i ragazzi poveri, io ci sarò e vi aspetto. Cercate di fare una buona colletta per tutti questi ragazzi che ne hanno bisogno”, annuncia.

Intanto proprio il video con uno dei personaggi più famosi del capoluogo ha ottenuto grandi numeri in fatto di visualizzazioni, grazie alle oltre 5mila visualizzazioni nel giro di 40 ore dalla pubblicazione del video. “MoliseSorriso Onlus invita i molisani a contribuire alla raccolta fondi per contrastare la “povertà educativa” con donazioni spontanee, di qualsiasi cifra, andando sul website molisesorriso.it e a prenotare la maglietta ricordo dell’evento storico”, in attesa del grande appuntamento per battere il record.