Scivoli nuovi di zecca, altalene come non fossero mai state utilizzate, scale e corde per allenarsi e anche panchine in legno per leggere un libro o guardare i bambini che giocano. Sembra il paradiso, in realtà è il parco giochi più inutile della città. Non fosse altro che sorge in mezzo a una tangenziale.

Succede a Campobasso dove sotto i viadotti della tangenziale est, nel tratto che separa i quartieri di Vazzieri e San Giovanni, è stata realizzata un’area per il divertimento dei più piccini ai quali è impedito l’accesso: due ingressi, infatti, sono vicini alla rotatoria di largo Impallomeni (tra via Scardocchia e via Pirandello) tra le auto che sfrecciano su una strada percorsa spesso anche a velocità sostenuta. Insomma, un incubo per i genitori.

Sempre sotto la tangenziale c’è anche un percorso in mattoncini rossi, simile a quello frequentatissimo di Ferrazzano, dove non si vede una persona che corre, cammina o fa attività sportiva manco a pagarla. E questo sempre per la sua disposizione infelice. Pochissimi i coraggiosi che usano il viale per andare da un quartiere all’altro, neppure quando i licei e l’università si riempiono di studenti.

Considerando che l’area è in abbandono l’erba ha ormai inghiottito letteralmente giochi e sedute. E questa situazione, in una città che soffre per la carenza di strutture destinate al movimento dei bambini nelle ville e nelle aree verdi, fa ancora più rabbia.