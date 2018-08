Raggirare le persone più anziane è già di per sé una irritante consuetudine se poi il raggiro accade anche a danno di persone anziani e con qualche difficoltà, il fatto diventa inquietante. Questo il caso della truffa degli apparecchi acustici scoperta in provincia di Campobasso.

Modus operandi che non ha sortito alcun rammarico in cinque persone denunciate dai carabinieri del Nas perchè responsabili di esercizio abusivo della professione sanitaria.

Si tratta di due falsi audiometristi, privi del titolo accademico e abilitativo (stabilito dal Decreto del Ministero della Salute 667/1994) che a Campobasso e nei paesi limitrofi eseguivano rilievi audiometrici finalizzati alla prescrizione e all’applicazione di protesi acustiche destinate ad un vasto numero di persone, perlopiù anziane.

Nella circostanza sono stati segnalati, per aver concorso nel reato, anche i titolari delle ditte che hanno fornito le apparecchiature necessarie per le rilevazioni. Sotto sequestro i documenti sanitari, i computer e gli audiometri rilevati durante le perquisizioni e ritenuti utili al proseguimento delle indagini.

“Il fenomeno dell’abusivismo sanitario rappresenta un pericolo per la collettività – ammettono i militari del nucleo antisofisticazione sanitaria – a causa delle pesanti conseguenze che possono derivare da prestazioni mediche non corrette praticate da persone prive della necessaria preparazione medico-scientifica”.

Per questo, in particolare il settore in questione, viene continuamente vigilato dai carabinieri al fine di tutelare i cittadini che, ignari, ripongono la propria fiducia in soggetti che possono causare gravi danni alla loro salute.