Torna Vivi la tua città, la ‘notte bianca’ di fine estate per ripopolare il centro

Per il quinto anno consecutivo torno l’iniziativa “Vivi la tua città”: la manifestazione del Comune, promossa dall’assessorato alle Attività produttive e nata per sostenere il commercio del centro, si svolgerà dal 7 al 9 settembre.

Un lungo weekend che accende i riflettori sul cuore di Campobasso quando i campobassani saranno rientrati dalle ferie. Una sorta di notte bianca rivisitata di fine estate.

“Vivi la tua città” ricomprenderà diversi eventi, dal pomeriggio di venerdì 7 settembre a domenica 8, per accontentare un po’ tutti. Il programma sarà discusso il 30 agosto dalla commissione Commercio, a Palazzo San Giorgio, presieduta da Antonio Molinari.

“Come ogni anno dal 2014 – ha affermato l’assessore alle Attività Produttive, Salvatore Colagiovanni – la mia struttura, che ringrazio, lavora d’estate per l’organizzazione di ‘Vivi la tua Città’, una manifestazione il cui format è piaciuto sin dal suo primo anno. Quest’anno contiamo di organizzare gli eventi per tutto il fine settimana per un notevole sforzo logistico-organizzativo. Sono sicuro che anche in questa edizione ci sarà divertimento per tutti in quella che è diventata la festa di fine estate della città di Campobasso”.