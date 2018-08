Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.6 secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, è stata avvertita alle 23:48 di questa sera, 14 agosto in tutto il Molise ed in diverse regioni del centro sud. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche in Campania, specialmente a Caserta, Avellino, in Puglia, Abruzzo ed in Croazia.

Numerose le telefonate al centralino dei vigili del fuoco di persone comprensibilmente spaventate da quanto accaduto. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma è ancora troppo presto per un bilancio. Grandissima paura sia nel capoluogo di regione che in Basso Molise, dove il terremoto è stato avvertito distintamente sia ai piani alti che a quelli più bassi dalla popolazione, che si è riversata in strada.

Pochi secondi hanno gettato nel terrore tutto il Meridione. L’epicentro sarebbe stato individuato tra Palata e Montecilfone ad una profondità di circa 19,3 chilometri. Lo stesso epicentro del sisma del 25 aprile scorso. La notizia ha fatto il giro del web e dei social in fretta, creando numerose segnalazioni da tutto il centro sud.

In questo momento le squadre dei Vigili del Fuoco, Sae 112 e del settore lavori pubblici del Comune di Termoli sono sul territorio in fase di ricognizione. La scossa si è avvertita su tutto il litorale Adriatico fino a Pescara ed anche in alcune zone in provincia di Avellino.La Protezione Civile, che sta perlustrando i Comuni vicini all’epicentro, sottolinea che le verifiche sono in corso e che continueranno domani.

Il sisma è stato registrato con epicentro a 6 km a sud di Montecilfone e una profondità di 19,3 km. L’epicentro della scossa è più o meno lo stesso del 25 aprile scorso. Si tratta della zona di Acquaviva Collecroce, a 35 chilometri a nord-ovest di Campobasso. Un’altra scossa, di magnitudo 2.3 con una profondità di 18.1 chilometri, si è verificata a Palata alle 00.03.

Oltre ai soccorritori, anche la Regione Molise e la Protezione civile si sono subito attivate per i controlli. Sorvegliato speciale il ponte sulla diga del Liscione.

I vigili del fuoco confermano che al momento non risultano danni: ai centralini sono arrivate molte chiamate per avere informazioni, ma nessuna richiesta di intervento.

“Abbiamo avvertito il terremoto in paese, la scossa è stata molto forte, più intensa dello scorso 25 aprile”. Queste le prime parole del sindaco di Acquaviva Collecroce Francesco Trolio, sceso in strada dopo il sisma per una prima ricognizione delle abitazioni. “Le prime case visitate questa notte, apparentemente non hanno riportato lesioni ad una prima visione. Nelle prossime ore effettueremo sopralluoghi più approfonditi”.

Paura a Palata, dove quella di stanotte è la quarta scossa che si avverte dal 2002. Qui scene di panico, terrore, lacrime. “Per fortuna è durata poco e mi sembra che non ci sono danni, ma la gente, molta gente, questa notte dormirà in auto” ha detto il sindaco di Palata Michele Berchicci, in contatto con la Prefettura e la Protezione Civile”. Meroledì 15 agosto, all’alba, i tecnici del Comune e i vigili andranno nelle campagne per controllare se ci sono stati danni, soprattutto nella contrada Camuscio dove si è registrato l’epicentro con magnitudo 4.6. “La contrada è in direzione di Acquaviva Collecroce, il luogo dell’epicentro della scossa del 25 aprile scorso”.

Anche a Termoli le squadre dei Vigili del Fuoco, di Sae 112 e del settore Lavori Pubblici del Comune sono sul territorio in fase di ricognizione.

Invece a Petacciato il sisma avrebbe spaventato particolarmente gli ospiti di un centro di accoglienza. Due di loro sarebbero caduti dal balcone del primo piano, forse si sono lanciati di sotto in preda allo spavento, e sono stati portati all’ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sono considerate gravi dal personale sanitario.