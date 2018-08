Torna la Notte del Borgo Antico, viaggio nel tempo in paese

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più apprezzati dell’Estate montenerese: la Notte nel Borgo Antico. L’evento, giunto alla sua tredicesima edizione, è organizzato dalla Pro Loco Frentana con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e si terrà lunedì 6 e martedì 7 agosto, a partire dalle 20,30.

“Presenteremo quest’anno una manifestazione molto ricca di eventi e rinnovata anche nel percorso – affermano dal Direttivo della Pro Loco Frentana – per regalare agli ospiti una passeggiata in notturna molto suggestiva tra i vicoli del Borgo Antico di Montenero. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire la storia, le tradizioni locali, l’arte, l’artigianato, la musica e la gastronomia tipica del nostro paese, in un ambiente dai toni caldi ed accoglienti, grazie anche alla presenza di noti gruppi folkloristici molisani, ai racconti e alle visite guidate presso un antico frantoio o nelle gallerie della Montenero sotterranea. Ricordiamo che l’ingresso è posizionato in Piazza Giovanni XXIII, vicino la Chiesa di San Matteo Apostolo. Vi aspettiamo per vivere insieme questa magia e, perché no, per degustare anche i prodotti della nostra cucina”.

“Salutiamo con orgoglio l’arrivo della Notte nel Borgo Antico 2018 – dichiara il sindaco Nicola Travaglini – perché rappresenta sicuramente uno dei fiori all’occhiello tra tutti gli eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno a Montenero. Stiamo parlando di un vero e proprio viaggio nel tempo, nella cultura e nella tradizione di un popolo, che mostrerà agli ospiti le vere radici di questa terra. Non una semplice passeggiata tra vetrine inanimate, ma una rappresentazione viva e in continuo movimento all’interno dei vicoli tipici dei nostri borghi, per conoscere da vicino i colori, i profumi e i sapori di questi luoghi. Un salto nella storia, quindi, ma per guardare meglio al nostro futuro. Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo Direttivo della Pro Loco Frentana e alla Presidente Cabiria Calgione, ringraziandoli fin da ora per l’impegno profuso nell’allestire una manifestazione così ricca e affascinante”.