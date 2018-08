Topo morto in pieno centro, paura tra i passanti

Non si sa da quanto tempo fosse lì. Morto. A notarlo questa mattina, 16 agosto, un gruppo di turisti di Ancona impauriti dopo aver visto il cadavere di un grosso topo in via Pietrunto, vicino alle Poste centrali di Campobasso.

Uno di loro, più coraggioso, ha preso lo smartphone e ha inviato la foto alla redazione di Primonumero.

Quell’animale morto e presente al centro del capoluogo, oltre a provocare reazioni di panico, è un segnale negativo delle condizioni in cui si trova Campobasso: le segnalazioni di sporcizia e degrado sono infatti all’ordine dei giorno soprattutto sui social network.

Una brutta immagine che il capoluogo offre in questi giorni di grande afflusso turistico.