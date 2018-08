Toma camuffato da “uomo qualunque” va in ospedale dopo una caduta sul Liscione

Non si è qualificato come presidente della Regione Molise. E per non farsi riconoscere ha anche utilizzato un mezzo travestimento. Solo quando è stato adeguatamente rassicurato sul suo stato di salute Donato Toma si è tolto occhiali e cappellino svelando la sua identità alla meravigliata infermiera dell’ospedale Cardarelli che si era presa cura di lui fino a quel momento.

E’ un aneddoto tutto da ridere quello del governatore che non ha perso la voglia di scherzare (soprattutto su se stesso) nonostante le giornate pesanti che sta trascorrendo in basso Molise per l’emergenza terremoto.

Ed è stato proprio durante una delle sue attività che si è ferito: a causa di una banale distrazione questa mattina Toma si è tagliato un ginocchio vicino al guardrail del viadotto Liscione. Si era recato lì dove ci sono i tecnici che stanno monitorando lo stato di salute del ponte. Spaventato, non tanto per il sangue quanto per una eventuale infezione, si è recato al pronto soccorso di Campobasso “perché volevo sapere se era necessario ripetere l’antitetanica”.

L’iniezione alla fine non gliel’hanno praticata “ma ho trovato personale gentile e disponibile anche senza qualificarmi tanto che, solo prima di andare via, ho detto all’infermiera chi ero”.