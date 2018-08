E’ finito in un canale di scolo che i vigili del fuoco conoscono benissimo. Non fosse altro che periodicamente qualche tir ci finisce dentro.

Ennesimo incidente sulla statale 17, alle porte di San Polo Matese, dove intorno alle 10 e 30 di oggi, 22 agosto, una autobotte è rimasta bloccata subito dopo aver attraversato i binari della ferrovia che collega Campobasso a Isernia.

Due squadre dei pompieri e una autogru sono dovute intervenire per turare fuori il mezzo pesante che ha invaso anche la ferrovia che costeggia il nucleo industriale.

“Ci risiamo!” ha esclamato il consigliere regionale Armandino D’Egidio.

Lui, sindaco dimissionario di San Polo, quella situazione la conosce benissimo: “Quel canale che si trova accanto alle banchine è di proprietà dell’Anas. Come amministrazione abbiamo più volte sollecitato un intervento, basterebbe riempirlo con dei tubi di cemento, praticamente si tratta di poche centinaia di euro in grado di evitare a camion e mezzi più pesanti di cascarci dentro. Ma per ragioni che non riesco a comprendere l’Anas non ha mai mosso un dito mettendo a repentaglio la sicurezza di chi attraversa i binari”.