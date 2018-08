Terremoto, conoscerlo per difendersi: incontro pubblico con esperti rivolto ai cittadini

Saperne di più sui terremoti per non farsi trovare impreparati.

Il Comune di Roccavivara, insieme alla Protezione civile, ha organizzato, per martedì 28 agosto, un incontro pubblico sul tema dei terremoti e dei comportamenti da tenere in caso di evento sismico. Si intitola ‘Io non rischio. Terremoto: conoscerlo per difendersi’ e si terrà alle ore 18 in piazza Portella (o Sala Consiliare). La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Nel corso dell’incontro si susseguiranno gli interventi dell’Amministrazione comunale e di esperti: l’ingegner Claudio Pasquale, il geologo Domenico Di Lisa, il delegato della Protezione civile Anci Molise Paolo Manuele, il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile Giovanni Di Nardo e, infine, l’architetto Giuseppe Giarrusso, direttore del IV Dipartimento relativo al Governo del Territorio della Regione Molise.