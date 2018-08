Dopo il successo del Walter Ricci Quartet, prosegue questa sera il Termoli Jazz Festival con gli Snips, una band di musica fusion provenienti da Palermo. Il gruppo formato da Matteo Mancuso alla chitarra, Riccardo Oliva al basso e Salvatore Lima alla batteria vede tre giovani musicisti uniti dalla loro passione comune per la musica jazz-fusion.

Dopo la pubblicazione sul web di un primo video, con una versione riarrangiata del brano “The Chicken” (che ha superato il milione di visualizzazioni e migliaia di condivisioni in poche settimane) la band ha pubblicato un nuovo video, il brano “Penny Arcade” degli Uzeb, che ha raggiunto gli stessi risultati in pochi giorni. Poco dopo il rilascio del secondo video, i tre ragazzi sono stati invitati a esibirsi al “Musica Expo”, sia sul main stage che per la Yamaha Music, che ha offerto ai tre giovani musicisti un contratto pubblicitario.

Nell’aprile 2018 sono ospiti della fiera internazionale della musica “MusikMesse” a Francoforte. Nel luglio 2018 gli Snips saranno ospiti fissi del festival Umbria Jazz. Al momento stanno registrando un album completo di composizioni originale e arrangiamenti.

Musica dalle 21 in piazza Duomo con Hiko Casio jr che curerà il before/after, concerto degli Snips invece alle 22. Ingresso gratuito e posti a sedere.