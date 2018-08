Tentato omicidio, “testimoni pronti a scagionare il 25enne”. Ma il gip convalida gli arresti

Ha collaborato con il gip Enrico Di Dedda che questa mattina – poco dopo le 10 – ha varcato la soglia del carcere di via Cavour insieme al sostituto procuratore e agli avvocati difensori Assunta Sulmona e Giuseppe Fazio per interrogarlo. Lui è il giovane 25enne di Campobasso che da domenica mattina – 5 agosto – si trova rinchiuso in cella con l’accusa di tentato omicidio. Reato di cui è imputato anche un altro coetaneo che però è in stato di arresto piantonato all’ospedale Cardarelli dove si trova ricoverato a causa di un malore avvertito poco dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia.

Il recluso in via Cavour ha risposto a tutte le domande. Ha fornito i particolari di quel sabato sera quando anche lui, che a Riccia era andato a trovare la nonna, stava passeggiando per le strade in occasione del Folk Festival.

Non avrebbe mai partecipato all’aggressione nè tantomeno all’accoltellamento. Ma sì, avrebbe invece visto e provato finanche a dividere i due che stavano litigando furiosamente. E’ stato quando ha provato a dividerli che quindi avrebbe preso anche lui qualche cazzotto e riuscendo a fuggire dalla mischia sempre lui avrebbe chiesto a quel punto l’intervento del 112.

“La telefonata c’è ed è comprovabile – ha detto l’avvocato Giuseppe Fazio all’uscita dal carcere – Questo ragazzo con l’accoltellamento non c’entra. Fra l’altro la sua posizione in quella dannata circostanza sarà a breve raccontata anche da alcuni testimoni che già hanno ammesso l’estraneità del giovane”.

“Intanto – ha aggiunto l’altro difensore, l’avvocato Assunta Sulmona – ha collaborato pienamente con il gip. Non ha mai esitato e ha descritto i fatti di quella sera con estrema lucidità. Siamo fiduciosi rispetto alla scelta che farà il magistrato che al momento si è riservato di decidere sulla nostra richiesta di scarcerazione”.

L’interrogatorio è durato quasi due ore.

Al Cardarelli, invece, attorno alle 11 era stata fissata l’altra udienza, quella a carico del 24enne maggiore indiziato per il reato contestato dagli inquirenti. Ma il suo avvocato Nicolino Cristofaro viste le incerte condizioni di salute rispetto ad una cardiopatia che lo costringe ancora in un letto d’ospedale ha preferito far slittare l’udienza e posticiparla di altri quattro, cinque giorni. “Insieme alla famiglia abbiamo deciso – ha detto il difensore – di non sottoporlo ad un ulteriore stress che potrebbe complicare una situazione cardiaca già provata da una patologia preesistente. Quindi nel momento in cui il ragazzo sarà più calmo, tranquillo e lucido, ci difenderemo con tutte le armi a nostra disposizione”.

Gli arresti sono stati convalidati per entrambi.