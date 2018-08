Tennis, decisi i primi semifinalisti del trofeo Ciak

Vittorio Berzo (3-3 dell’A.T. Campobasso) è il primo giocatore in ordine di tempo ad aver staccato il pass per la semifinale del torneo “Regione Molise”, trofeo Ciak di San Martino in Pensilis. Il molisano, dopo aver battuto fuori dai giochi il pari classifica Giuseppe Checchia (Promo tennis Vasto) si è tolto pure lo sfizio di liquidare il toscano Alessio Campopiano (score 6-3 6-2) che era accreditato della testa di serie numero uno del tabellone.

Sempre nella parte alta del tabellone vittoria facile per Andrea Pedullà (3-3 romano) che ha fatto vedere un tennis stratosferico e di serie B (è stato ex-professionista negli anni ’80). Nulla ha potuto il vastese Domenico De Guglielmo: il match è finito 6-0 6-0 in meno di cinquanta minuti. Nella parte bassa del tabellone tanto Molise in campo: il terzo semifinalista verrà fuori dal derby Antonio Prioriello (3-4 del T.C. Boianodue)-Michele Borrelli (3-5 dell’A.T. Campobasso). Chi farà sua questa sfida, incontrerà il vincitore del match Michele Santilli (3-3 tesserato per il C.T. Castel di Sangro) e Stefano Toscano (3-5 del C.T. Silvi).

È sfumata, intanto, la possibilità di vedere due finalisti del club locale nel torneo riservato ai giocatori di quarta categoria. Sia Adamo Casolino che Giuseppe Boccardi (Pol. San Martino) sono andati K.O. per mano dei pugliesi Pierluca Impagnatiello e Francesco Sentinella (entrambi tesserati per il T.C. Torremaggiore, in provincia di Foggia).