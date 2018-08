Un incidente si è verificato al chilometro 494 in direzione sud dell’autostrada A14 poco dopo le 7 di stamattina, domenica 12 agosto. Nel tamponamento due auto sono rimaste coinvolte e due persone, padre e figlia di 50 e 25 anni A.C e E.C. di Voghera, sono stati trasferiti al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli per i controlli. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stadale e l’Anas per coordinare il traffico. I due stanno bene.