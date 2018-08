Stranieri adulti disagiati: la Caritas cerca 4 volontari per un anno di Servizio civile

Si chiama “Braccia aperte” il progetto della Caritas diocesana di Campobasso-Bojano per il reclutamento di quattro ragazzi da impiegare – come volontari – all’interno della Casa degli Angeli del capoluogo(mensa per i poveri di via Monte San Gabriele).

L’iniziativa, che rientra in quelle del Servizio civile nazionale, è finalizzata al sostegno degli adulti disagiati compresi gli immigrati e i profughi che trovano conforto nella struttura diocesana di Campobasso ma non solo in quella.

Possono presentare domanda i ragazzi incensurati in età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il servizio durerà un anno intero e ai volontari spetta un assegno mensile pari a 433 euro.

Il tempo ultimo per inoltrare l’istanza è il 28 settembre. Tutte le informazioni sono alla pagina: www.caritascampobassobojano.com/servizio-civile