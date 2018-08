Terremoto

Stato di emergenza, Regione chiede al governo almeno 4 milioni

È la richiesta che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri per ottenere i primi fondi necessari alla emergenza sfollati e case inagibili. In settimana ci dovrebbe essere una prima risposta alla istanza che sarà presentata dalla protezione civile per il Molise terremotato

Più informazioni su











Almeno 4 milioni. È quanto chiesto al governo dalla Giunta regionale del Molise che quest’oggi ha approvato la delibera con cui si richiede lo stato di emergenza, come per altro anticipato nei giorni scorsi. La richiesta inviata al presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile, è la dichiarazione dello stato di emergenza sull’intero territorio della regione Molise interessato dagli eccezionali eventi sismici, tutt’ora in corso, e lo stanziamento di risorse finanziarie di importo non inferiore a 4 milioni di euro da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti relativi alla ricognizione degli effettivi fabbisogni. L’Esecutivo Toma ha preso atto del primo report di evento con relativi allegati, redatto dalla Regione Molise, nello specifico dal IV Dipartimento “Governo del territorio”, servizio di Protezione civile, unitamente alla struttura a supporto degli studi di Microzonazione Sismica e di analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano, parte integrante e sostanziale del provvedimento. Ha deliberato, inoltre, di rinviare a successivi provvedimenti “la puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti per effetto degli eventi sismici”.