Sos marciapiedi da San Pietro: “Passeggiare in via Volturno è impossibile”

Sos marciapiedi dal quartiere San Pietro di Termoli. Un residente scrive a primonumero per chiedere interventi per far sì che si possa camminare senza il rischio di inciampare e farsi male.

£Di solito la sera dopo cena, nel periodo estivo, fa piacere farsi una passeggiata nella zona in cui si vive ma da noi non è possibile – scrive l’autore della segnalazione -. La situazione dei marciapiedi è vergognosa soprattutto dove sono ubicati gli alberi e quando si passeggia con un passeggino il percorso è molto pericoloso soprattutto per un bimbo. Infatti preferiamo prendere la macchina e spostarci in un altro piccolo centro dove passeggiare è normale”.

Le foto si riferiscono a via Volturno. “Speriamo che qualche preposto si metta la mano sulla coscienza”.