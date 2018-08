Una conferma per il mondo sportivo molisano. Fabio Emanuele, pluri campione italiano di slalom, vince il terzo slalom di San Nicola, gara organizzata dalla Tecno Motor Racing Team. Quarantasette i piloti i piloti (quarantadue nello slalom e cinque della regolarità) ai nastri di partenza ieri, 5 agosto, per la corsa di San Giuliano del Sannio. Una gara che ha regalato emozioni forti e grande spettacolo al pubblico presente sul tracciato che ha apprezzato tantissimo. E’ stata una festa di sport per tutto il paese e per l’intera Valle del Tammaro.

Una domenica all’insegna dei motori e del divertimento come accade ormai da tre anni. Applausi e consensi sono arrivati nell’anno del passaggio da mini slalom a slalom con Fabio Emanuele che ha sfruttato nella maniera migliore i cavalli della sua Osella per superare la concorrenza e mettere in bacheca il successo.

La gara – Il pluri campione italiano di specialità Emanuele ha comandato le operazioni fin dalla ricognizione mettendo tutti in riga a bordo della sua Osella Pa 9/90 con il tempo di 2’12”63. Alle sue spalle Simone Lanciacorta (2’20”81) e Catello Cuomo in 2’32”40.

Nella prima salita ufficiale Emanuele ha spinto subito fortissimo e ha fatto registrare il miglior tempo assoluto con il crono di 2’10”23 migliorando il tempo della ricognizione e mettendo la sua Osella PA 9/90 davanti a quella del laziale Simone Lanciacorta (Osella PA21) che ha chiuso in 2’17”24. A completare il podio della manche Alberto Scarafone (Formula Gloria) che copre la distanza in 2’19”01. Quarta piazza per Catello Cuomo (Radical SR4) in 2’26”31.

Non è cambiato nulla nella seconda salita ufficiale della gara molisana. 2’10”97 il tempo di Emanuele. Dietro di lui sempre Simone Lanciacorta (2’14”90), terzo è Cuomo (Radical SR4) con il tempo di 2’27”35. Ai piedi del podio si piazza Fabio Di Cristofaro (Formula Gloria) in 2’27”58. Quinta piazza per il velocissimo Antonio Di Lembo (2’30”59) a bordo della bellissima Fiat 126 Kawasaki. Dopo la seconda manche la classifica assoluta dello slalom di San Nicola sui primi tre gradini del podio sono saliti Emanuele, Lanciacorta e Scarafone. Quarto è Cuomo. Nell’ultima salita ha vinto ancora Emanuele precendendo Scarafone e Lanciacorta. Emanuele ha messo dunque in bacheca la vittoria con alle spalle Lanciacorta e Scarafone. Tra le scuderie vittoria per la Campobasso Corse.

Regolarità – Nella gara di regolarità in R1 vittoria per Carlo De Castro su Mini Cooper e seconda posizione per la coppia composta da padre e figlio Luca e Roman Falcione su Lancia Beta Montecarlo. Nella R2 vittoria per Carmelina Mignogna a bordo della Renault Clio, seconda posizione conquistata dall’equipaggio Altamura-Manganelli (Citroen C3) e terzo Diego Mignogna (Alfa Romeo Gtv).