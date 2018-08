ORE 12.30, PRESIDENTE INVG: “CHIEDETEVI SE LA VOSTRA CASA E’ SICURA”

Alla riunione di stamane in Prefettura era presente anche Carlo Doglioni, presidente nazionale dell’Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica. “C’è un’aria di svincolo che separa l’Appennino meridionale dall’Appennino centrale. Il Molise è contraddistinto nella parte occidentale dalla tettonica che caratterizza tutto l’Appennino. Questa sismicità a nord di questo allineamento che continua verso le isole Tremiti e a sud fino a San Giuliano di Puglia permette uno svincolo di movimento sotto la crosta destra che determina questa sismicità, la quale sta rilasciando attualmente una energia che si è accumulata nel corso dei decenni dei secoli passati”.

Doglioni ha affermato che gli esperti stanno “cercando di capire quello che sta succedendo perché per noi ogni terremoto è un esperimento per capire come funziona la natura. Oggi non siamo in grado di prevedere i terremoti, stiamo cercando di capire il Dna di questi territori”.

Quindi un suggerimento per i cittadini. “La prima cosa che farei da cittadino è chiedermi se la mia casa è antisismica e se è in grado di resistere a un terremoto importante. In questa specifica zona non ci sono stati in passato eventi sismici importanti ma non significa che non possano avvenire in futuro. Va ricordato il terremoto nella Capitanata, a San Severo, nel 1627, di magnitudo 6.7”. Per Doglioni “amministratori e cittadini devono essere consapevoli di vivere in un territorio sismico e adottare tutti i criteri di possibile protezione civile”.

ORE 12: BORRELLI: “NON ESCLUDIAMO ALTRE SCOSSE. FONDI PER SCUOLE DANNEGGIATE”

Allerta alta perché i rischi ci sono e la concessione dello stato di emergenza appare probabile. Così il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli dopo il tavolo tecnico in Prefettura col presidente della regione Molise Donato Toma e la Prefetta di Campobasso Maria Guia Federico. “Visto lo sciame sismico iniziato il 25 aprile e accentuato ai primi di agosto – ha dichiarato Borrelli -, noi immediatamente dopo, d’accordo col Presidente del Consiglio, abbiamo convocato la commissione nazionale per la prevenzione dei grandi rischi”.

Secondo quanto riferito dal numero uno della Protezione Civile “la commissione ha esaminato quello che era l’andamento della sismicità e ha rilevato che non si possono escludere ulteriori scosse anche di più elevata intensità. Per queste ragioni abbiamo abbiamo attivato con il presidente e con i sindaci dei presidi per la verifica dei danni che sono stati riscontrati. Si sta procedendo con l’assistenza alla popolazione”.

Borrelli si è rivolto poi alle persone che in queste ore vivono nella paura. “Coloro i quali non si sentono sicuri di stare nella propria abitazione, perché datata o perché ritengono non sia abbastanza sicura, possono rivolgersi ai Comuni, ai sindaci, nei punti di assistenza che sono stati messi a disposizione per l’accoglienza”.

Da parte sua una rassicurazione sull’operato della Protezione Civile. “Quando si è insediato, il presidente Toma mi ha subito detto di voler potenziare la Protezione Civile nominando l’architetto Giarrusso con cui abbiamo lavorato molto bene gli anni passati. La Protezione civile sta lavorando molto bene”.

Spiragli positivi per lo stato di emergenza. “La Regione produrrà la richiesta dello stato di emergenza che poi verrà presentato al Consiglio dei Ministri”. Per Borrelli “come accade sempre l’allerta ci deve essere. La commissione non ha escluso che lo sciame sismico possa provocare altre scosse, anche stanotte ne abbiamo avute alcune. Se questo sciame sismico non si fermerà bisogna stare attenti e adottare misure precauzionali che l’Amministrazione ha già adottato e che i cittadini sono invitati da adottare”.

Ancora nessun responso per il ponte sulle diga. “Sono ancora in corso le verifiche al viadotto Liscione. I risultati di queste verifiche saranno resi noti una volta terminati”. Interventi e fondi anche per le scuole. “Sono in corso le verifiche di agibilità. Ci sono un paio di istituti in alcuni Comuni che hanno avuto dei danni. Il Ministero dell’Istruzione ha dato ampia disponibilità a intervenire immediatamente per garantire il recupero delle scuole che hanno subito dei danni e quindi l’avvio regolare dell’anno scolastico. Previsto anche l’impiego di fondi”.

CODACONS DIFFIDA PREFETTI: “GENIO MILITARE FACCIA I CONTROLLI”

Intanto il Codacons pone l’attenzione su “infrastrutture che necessiterebbero di verifiche e indagine per accertarne il livello di sicurezza: ponte del Liscione, viadotti sulla Trignina SS 650 e viadotto Gamberale.

L’associazione chiede “il blocco dei mezzi pesanti su questi cavalcavia/viadotti per 30 giorni, così da dare modo ai tecnici di provvedere alle necessarie verifiche sullo stato e la sicurezza della struttura. E impiego del genio militare – non di privati – per realizzare a stretto giro le verifiche necessarie insieme ai gestori, così da minimizzare l’impatto sul traffico”.

Per questo il Codacons ha deciso di “diffidare i prefetti di Campobasso e Isernia. A loro, chiamati in causa quali responsabili diretti della sicurezza pubblica, si chiede di disporre un blocco “temporaneo” per alleggerire il traffico sui viadotti a rischio: una necessità che s’impone alla luce dei fatti per dar modo di svolgere un’attenta opera di monitoraggio e valutazione del rischio, con disagi minimi per l’economia e il commercio (vista la possibilità per gli autotrasportatori di individuare percorsi alternativi, come accade normalmente allorché i sindaci vietano il passaggio dei tir nel loro Comune)”.

Intanto l’associazione ha chiesto al Ministro dei Trasporti di poter “partecipare alle indagini della commissione nominata per la verifica dell’evento tragico e ha designato come propri esperti la geologa Anna Improta e l’ingegner Nello Nazaria”.

ORE 11: GUGLIONESI, ALTRE TENDE DOPO NUOVE SCOSSE

Altre tende si sono aggiunte al campo di accoglienza della Protezione Civile allestito a Guglionesi la notte stessa del sisma. Alcune strutture gonfiabili sono state montate all’interno del campo sportivo, e non si esclude che altre possono aggiungersi nelle prossime ore, visto che il numero degli sfollati sarebbe destinato ad aumentare, almeno secondo le prime stime relative alle case lesionate e parzialmente inagibili oppure inagibili del tutto. Questa mattina sono ripresi i controlli più approfonditi degli ingegneri della Protezione Civile arrivati da Campobasso, che stanno verificando le situazioni considerate più preoccupanti.

Sono tante le persone che si rivolgono ai due psicologi operativi in serata nel campo. E sono soprattutto adolescenti, bambini e mamme quanti hanno bisogno in queste ore di un sostegno psicologico. Il terremoto continua a fare paura, e man mano che trascorrono i giorni e le scosse vanno avanti, la terra continua a tremare senza fermarsi, la necessità di affrontare con l’aiuto di esperti il terrore di rientrare a casa diventa impellente.

La vita è completamente stravolta quando ci si scopre seduti su un epicentro, e anche azioni quotidiane normalissime come fare una doccia diventano una sfida al pericolo che non tutti possono sostenere. Molti quanti anche la notte scorsa hanno scelto di dormire in macchina, soprattutto dopo la scossa 3.2 avvenuta intorno all’una, che ha seguito quella della stessa magnitudo di qualche ora prima.

PALATA, INCONTRO SINDACO-CITTADINI

Intanto oggi pomeriggio a Palata, uno dei centri più colpiti dal , il sindaco Michele Berchicci incontrerà la popolazione alle ore 17 per fare il punto. Saranno presenti anche i tecnici che illustreranno le condizioni dei sopralluoghi finora effettuati, che continuano ad essere tanti perché tante sono le segnalazioni. Oltre 1000 nel cratere, delle quali una parte è già stata smaltita e un’altra parte è in attesa di venire evasa. Danneggiata anche la chiesa di San Rocco già chiusa dal primo cittadino dopo la scossa di terremoto più forte, quella di giovedì sera 16 agosto.

ACQUAVIVA, DONNA SI GETTA DAL BALCONE DURANTE SISMA DI LUNEDI’ SERA

È la paura la grande protagonista in queste ore ad Acquaviva Collecroce. Quella paura che si trasforma in panico e che ha spinto una donna di 51 anni ieri sera 20 agosto a buttarsi dal balcone di casa durante la scossa di terremoto di magnitudo 3.1 delle 20,32. Nella caduta dal primo piano dell’abitazione la signora ha riportato ferite lievi. Trasportata in pronto soccorso, è stata tenuta in osservazione e le è stato applicato il collare per traumi cervicali.

Intanto nelle scorse ore si era diffusa la voce secondo cui la mini tendopoli del paese con radici croate sarebbe stata presto smantellata. “È falso – avverte il sindaco Francesco Trolio -. Abbiamo sei tende, in cui stanno circa cinquanta persone. C’è molto nervosismo per quello che si sente in giro, occorre rassicurare la popolazione”.

Anche per questo il primo cittadino di Acquaviva ha chiesto all’Ambito sociale di zona di Termoli l’invio di una figura esperta. “Abbiamo chiesto che venga uno psicologo per parlare con le famiglie, in special modo coi bambini che hanno paura. Verrà a fare un primo sopralluogo e poi dei colloqui”.

La paura c’è ed è testimoniate anche dalle circa 300 richieste di verifiche sugli edifici per presenza di lesioni legate al terremoto. “Sulle strutture pubbliche le verifiche sono state concluse, mentre per quelle private circa un centinaio è stato già fatto. Siamo operativi già da venerdì scorso” assicura Trolio. I primi risultati però indicano danni evidenti. “La casa canonica e la chiesa di Santa Maria Ester sono state chiuse e non possono essere usate”.

Per quanto riguarda gli edifici privati, per i quali ci sono molte richieste anche dai non residenti in paese, è stata riscontrata l’inagibilità di una masseria di campagna, i cui occupanti sono fra gli sfollati di Palata. “Su altre case attendiamo una seconda verifica” dichiara il sindaco.

PRECARI PROTEZIONE CIVILE: “STABILIZZATECI”

Tornano a chiedere la stabilizzazione lavorativa e mettono a disposizione “fin da subito” la loro esperienza per effettuare i sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma del 16 agosto.

I precari della Protezione civile avanzano l’ennesima istanza alla Regione Molise affinché affronti “una volta per tutte, la ultra-decennale vicenda dei precari storici della Regione Molise”.

Settanta persone, tra tecnici e amministrativi, in grado di gestire eventi calamitosi “dalla prima emergenza alle fasi di progettazione e ricostruzione” chiedono l’applicazione del decreto legge 75/17 (cosiddetto decreto Madia).

“Come Comitato Precari Sisma Molise chiediamo al Presidente Toma e all’intero Consiglio Regionale di procedere senza indugio alcuno all’attuazione del decreto legislativo 75/17 (decreto Madia) per stabilizzare tutti coloro che posseggono i prescritti requisiti (esperienza di almeno 3 anni in strutture pubbliche regionali, aver superato un regolare concorso pubblico ed essere in servizio ad agosto 2015) e ci rendiamo, a tal fine, disponibili ad un incontro con i vertici dell’Amministrazione regionale, incontro peraltro già richiesto nelle settimane scorse”.

ORE 10: RIUNIONE IN PREFETTURA COL NUMERO UNO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E’ arrivato a Campobasso alle 10 in punto per partecipare al tavolo tecnico che da giorni si riunisce in Prefettura, a Campobasso, per fare il punto sull’emergenza terremoto che sta interessando la nostra regione.

Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, prenderà contezza delle verifiche effettuate fino a questo momento sugli edifici e sulle principali arterie di comunicazione viaria scosse dal sisma del 16 agosto il cui sciame non ha dato un solo giorno di tregua alle popolazione del basso Molise dove ci sono centinaia di sfollati nelle tendopoli.

La stima dei danni è altissima e la Regione Molise attende proprio per oggi una risposta dal governo per il riconoscimento dello stato di emergenza. Riconoscimento che sarà quasi certamente concesso non appena le relazioni saranno più complete.

Il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), presieduto dal prefetto Federico, ha visto la partecipazione del presidente della Regione, Donato Toma, dei vertici delle forze di polizia territoriali, dei vigili del fuoco, della Protezione civile regionale, degli enti proprietari delle strade e di Molise Acque che gestisce la diga di “Ponte Liscione” chiusa da giovedì scorso per il monitoraggio tecnico.

L’attività di indagine sul viadotto da parte degli ingegneri dell’Anas con piattaforma cosiddetta by bridge dovrebbe concludersi tra un paio di giorni.

Borrelli era atteso anche a Guglionesi, il paese dell’epicentro sismico più popoloso, ma la tabella di marcia ha subito modiche anche se è confermato il suo ritorno giovedì 23 agosto.