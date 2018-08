Sisma, continua la raccolta generi di prima necessità per la tendopoli di Guglionesi

Nella tendopoli di Guglionesi continuano a vivere quotidianamente un centinaio di persone. Per loro, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e perciò ogni cosa, servono beni di prima necessità.

Per questo continua la raccolta di generi che servono anche con una certa urgenza, si tratta di cartaigenica, acqua, succhi di frutta da litro, caffè solubile, riso, brioche confezionate per la colazione, biscotti, sale fino, carne in scatola, pasta e pastina almeno 5 chili per tipo. E poi detergenti: varechina o simili, guanti in lattice, stoviglie in plastica, piatti, bicchieri e posate.

Per consegnare i prodotti e per contattare i responsabili, è possibile scrivere una mail alla consigliera comunale Barbara Morena con delega al Turismo, all’Associazionismo e alla Pro Loco all’indirizzo barbaramorena@alice.it. La consiglierà risponderà tempestivamente e si metterà in contatto con chi potrà donare.