Il Sinarca allagato con 60 centimetri di acqua a causa del temporale che giovedì 16 agosto ha messo in difficoltà e in ginocchio gran parte della viabilità ha causato anche dei disagi ai bagnanti. Perchè i mezzi – tra autobus e bus urbani – sono stati parcheggiati al parcheggio del cimitero, a causa del deposito allagato.

Ma in questo modo, con i numerosi mezzi posizionati sui parcheggi al cimitero, gli stessi stalli destinati alle auto dei bagnanti e dei turisti si sono dimezzati. “Quasi la metà dei parcheggi – spiegano anche alcuni balneatori che hanno raccolto la denuncia dei loro clienti nei lidi oggi, sabato 18 agosto – sono occupati. Sembra una barzelletta: la ditta che mette a disposizione la navetta gratuita occupa il parcheggio destinato ai bagnanti che prendono la navetta per raggiungere il mare“.

Gli stessi balneatori, dopo aver raccolto le lamentele dei clienti, hanno contattato l’azienda: “Le navette e i mezzi saranno tolti martedì“. Non prima quindi, proprio a poche ore dalla domenica, quando in città arrivano centinaia di persone e il parcheggio del cimitero rappresenta una risorsa fondamentale per raggiungere il mare grazie al Sun Bus, la navetta gratuita che collega il lungomare con il parcheggio.

“Forse si poteva trovare una soluzione diversa e migliore, un luogo che non avrebbe creato problemi a nessuno e non avrebbe provocato un disagio così grande”.