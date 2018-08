Il Silent Disco in programma questa sera a Petacciato in piazza Belgioioso e al Belvedere ha subito delle modifiche. Nel rispetto del lutto nazionale proclamato per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova, le cuffie della SilentDisco riprodurranno fino alla mezzanotte solo l’inno nazionale. Solo dopo la mezzanotte inizieranno le musiche dei dj.