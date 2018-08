Si torna al nord dopo le vacanze, traffico intenso sulla A14

Penultima giornata di contro esodo estivo oggi, sabato 25 agosto. Come ci si poteva immaginare, è la giornata scelta da molti vacanzieri per fare rientro nelle città dove abitualmente vivono per motivi di lavoro o di studio. In vista del rientro dalle ferie, che per molti coincide con la data di lunedì 27 agosto, in autostrada aumenta di ora in ora il traffico in direzione nord.

Sulla A14 si segnalano rallentamenti e code, ma non sul territorio molisano, dove invece si viaggia abbastanza regolarmente, pur se a ritmi contenuti a causa dei tanti mezzi in transito.

Il traffico è destinato a rimanere intenso anche nella giornata di domani, altro giorno considerato da bollino rosso. Sarà probabilmente l’apice del rientro a casa per i tanti che hanno trascorso le vacanze al sud. Intanto un tamponamento ha coinvolto stamane attorno alle 9 un autobus proveniente dal Molise. Non si sono registrati particolari disagi, né feriti gravi nello scontro, all’altezza di Vasto Nord fra il mezzo pesante e un furgone.