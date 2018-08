Non c’è il Bari, ma un altro club blasonato come il Cesena, retrocesso dalla serie B e iscritto all’Interregionale dopo la fusione con il Romagna centro. E poi, come da copione, le squadre marchigiane e abruzzesi. Ecco il girone F nel quale sono state inserite Campobasso, Olympia Agnonese e Isernia.

L’ufficialità sulla composizione del torneo di serie D alle 14 di oggi, 30 agosto, la composizione della serie D 2018/2019 resa nota dalla Lega nazionale dilettanti.

Sarà un campionato lungo quello in cui saranno impegnate le molisane: 20 i club che compongono il girone F. Ci sono cinque società romagnole (Forlì, R.C. Cesena, Sammaurese, Santarcangelo, Savignanese), sei compagini marchigiane (Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese) e altrettante dell’Abruzzo (Avezzano, Francavilla, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco, Vastese), oltre a Città di Campobasso, Isernia, Olympia Agnonese. Qualche novità e molte vecchie conoscenze dunque.

Scampato il pericolo Avellino e Bari, entrambe provenienti dalla serie B e iscritte alla serie D dopo il fallimento delle vecchie società. Non si sfideranno nello stesso campionato per “motivi di ordine pubblico” e per “la loro vicinanza”, come riferito dalla Lega. Il blasonato club campano è stato inserito nel girone G (con squadre laziali e sarde), mentre il ‘nuovo’ Bari di De Laurentis è stato collocato nel girone I (con formazioni campane, fra cui la Nocerina e la Turris, e siciliane come Messina, Gela e Acireale). Le due storiche società, che non dovrebbero avere avversari agguerriti, potrebbero insomma tornare facilmente tra i professionisti.

Il Cerignola di Vittorio Esposito e il Taranto sono stati inseriti infine nel girone H, assieme a Savoia, Sorrento, Bitonto, Fasano, Fidelis Andria, solo per citarne alcuni.

Finita l’attesa per i gironi, lo sguardo dei tifosi molisani è già rivolto ai calendari che saranno ufficializzati a breve.

I LUPETTI NEL GIRONE I

Sempre oggi sono stati ufficializzati i gironi del campionato juniores in cui saranno impegnati i Lupetti. Saranno impegnati nel girone I con Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese, Avezzano, Francavilla, Pineto, Real Giulianova, San Nicolo, Notaresco, Vastese.