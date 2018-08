Tutte le giostre e le attrazioni a un solo euro dopo Ferragosto. Questa l’offerta dal 16 al 20 agosto per il luna park di Termoli. L’organizzatore Gianni Alberini ha infatti disposto una serata a prezzi popolari sia per i bambini che per gli adulti che decideranno di andare alle giostre. L’apertura è prevista alle 21 come ogni sera. Il luna park resterà aperto fino al prossimo 20 agosto.