Il sapore di una bravata che però poteva avere conseguenze non del tutto scontate per un ragazzino di Campobasso di 16 anni. Come, non del tutto scontata – e per questo la raccontiamo – è stato successivamente il senso di colpa che lo ha indotto a correre in questura dopo aver commesso il fatto per ammettere “sono stato io“, chiedere ‘scusa’ ai malcapitati del suo gesto e risarcire spontaneamente il danno.

Questi i fatti. Nei giorni scorsi, il sedicenne è impegnato nell’acquisto di un diario in una nota cartolibreria della città.

E mentre gira tra gli scaffali, però, (defaillance della mente) gli passa per la testa che potrebbe facilmente fare qualche bel regalo alla fidanzatina e agli amici più cari se – approfittando della calca di gente che c’è in libreria – riuscisse a prendere ciò che vuole e a svignarsela senza pagare.

Pensato, detto, fatto. Riesce ad assicurarsi persino uno zaino oltre ad altri prodotti di cancelleria e a superare la porta dell’uscita passando al momento inosservato.

Il sistema antitaccheggio però dà l’allarme ma di lui poco dopo non c’è già più traccia.

Sul posto la polizia che raccoglie la denuncia del titolare dell’esercizio pubblico e la sua indignazione. Gli agenti raffrontano alcune dichiarazioni di chi era in libreria in quei momenti e riesce ad intercettare qualche ‘volto’ nella zona (che risponde alla descrizione dei testimoni) cominciando quindi a stringere il cerchio.

Ma a rendere il lavoro più semplice ai poliziotti, poco dopo ci penserà il sedicenne stesso.

Un po’ di tempo per riflettere, per rendersi conto che quella ‘bravata’ era servita a nulla e che da lì a poco avrebbe potuto rischiare grosso se non avesse ammesso colpe e rimediato al danno che aveva commesso.

Un pentimento che confida in famiglia dove mamma e papà, dopo una bella strigliata e una punizione che si annuncia molto lunga, gli suggeriscono nel frattempo di correre in questura insieme all’avvocato.

E poco dopo il ragazzino è negli uffici di via Tiberio, accompagnato dal suo legale, dove a metà tra l’ imbarazzo del gesto e la consapevolezza della baggianata esplode in un pianto dirotto, ammettendo le sue colpe, ribadendo di essersi pentito e di essere pronto a risarcire il danno.

Quindi il lieto fine: scuse al libraio, danno risarcito e per punizione anche una bella lettura de “Il Principe” di Macchiavelli per ricordare – fra le tantissime altre cose – che bisogna “(…) sopra tutto astenersi dalla roba d’altri; perché gli uomini dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio (…)”.