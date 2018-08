Seconda stagione in A/2 per la Magnolia: al Palavazzieri doppie sedute di allenamento

Preparazione fisica al mattino e tecnica nel pomeriggio: è iniziata in questo modo la preparazione atletica della Magnolia in vista dell’impegno – per la seconda stagione consecutiva – nel campionato di serie A2 di basket femminile.

Da lunedì 20 agosto, sotto gli occhi di coach Mimmo Sabatelli e dei suoi assistenti Rosario Filipponio ed Andrea Anzini, sul parquet le giocatrici hanno preso confidenza con il

PalaVazzieri, con il preparatore fisico Gianni Colagiovanni ha passato in rassegna, da un punto di vista antropometrico e funzionale, tutte le ragazze del gruppo rossoblù. “Il roster – ha confidato il ‘prof’ rossoblù – l’ho trovato in buone condizioni. Abbiamo dato vita a dei testi di valutazione antropometrica e funzionale per vedere com’era messa la squadra e stilare dei programmi di prevenzione da consegnare individualmente così da prevenire eventuali infortuni per problematiche di carattere strutturale. C’è grande carica ed energia tra le ragazze e questo è davvero un gran bel segnale per il lavoro che andremo a fare sul campo”.

Nell’impianto di via Svevo anche diversi curiosi e la presidente del team Antonella Palmieri, che ha rivolto il ‘buon lavoro’ al gruppo confermando la vicinanza della società.

Ad avvicinare il gruppo delle rossoblù a quello che sarà la quotidianità dell’intera stagione il contatto con la palla che ha fatto da cornice al resto della seduta trascorso tra tiri liberi, esercizi di transizione e attenzione alle singole peculiarità tecniche. “Si è visto tanto entusiasmo – ha considerato il coach Mimmo Sabatelli a fine seduta – con dei ritmi che ovvio che vanno ritrovati perché siamo di fronte alla ripresa della stagione”.