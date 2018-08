Scuole, alla “Petrone” si lavora all’antincendio: studenti e operai in classe… insieme

E’ tornata a riunirsi nel pomeriggio di oggi la commissione consiliare Lavori pubblici con le scuole al centro della discussione.

Diverse le novità emerse, prima tra tutti la vicenda della “Petrone”.

I lavori per l’adeguamento dell’istituto di via Alfieri alla normativa sull’antincendio proseguono ma, come ha fatto sapere il sindaco ai consiglieri comunali presenti, è molto probabile che non termineranno entro il 13 settembre. E così quest’anno operai e studenti potrebbero entrare a scuola insieme. Non è da escludere, infatti, che l’inizio del nuovo anno non coinciderà con la fine dei lavori. A rendere ancora più pesante la situazione il fatto che per l’antincendio sono stati già investiti parecchi soldi tanto che il primo cittadino ha presentato un dettagliato esposto alla Corte dei conti (si ipotizza il danno erariale) e alla Procura.

Più disteso il clima alla Don Milani: le classi smistate tra Petrone, università e liceo artistico torneranno a studiare sui banchi di via Leopardi. la messa in sicurezza del blocco B (elementari) è terminata mentre per il corpo A dell’istituto (materna) non ci sono risorse al momento.

Pressioni su Battista, infine, per quanto riguarda gli studi sulla vulnerabilità sismica affidati allo staff del professor Callari dell’Unimol. A parte i ritardi nella consegna delle relazioni sulle scuole di Campobasso è stata evidenziata anche la necessità di poter avere un quadro della situazione più preciso sugli studi fatti e quelli da fare ancora.

Le indagini sulle scuole di via Jezza e visa Tiberio (asili) sarebbero arrivate proprio in queste ore sulla scrivania del sindaco che ora, come per tutte le altre scuole della città, dovrà decidere se abbattere e ricostruire o adeguare sismicamente aule e corridoi.