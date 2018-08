Uno scontro violento che fortunatamente non ha provocato feriti e altre gravi conseguenze. Qualche leggera contusione l’ha riportata solo l’autista della spazzatrice della Sea (la società che si occupa della pulizia e della raccolta dei rifiuti a Campobasso) che si è ribaltata dopo un tamponamento con l’auto. L’incidente è avvenuto questa mattina, 30 agosto, poco prima delle ore 10, sulla provinciale che porta da Campobasso a Santo Stefano, all’altezza del bivio per Ripalimosani.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco per recuperare il mezzo che si era ribaltato.

Tuttavia, l’episodio ha suscitato la reazione dei cittadini di Ripalimosani: da sempre quell’incrocio fa notizia per incidenti più o meno gravi, soprattutto per la velocità sostenuta con la quale le auto lo attraversano. In quel punto l’arteria di competenza della Provincia di Campobasso va messa in sicurezza: l’amministrazione comunale ripese lo sostiene da tempo. E ora, alla luce di quest’ultimo incidente, torna ad alzare la voce il sindaco Michele Di Bartolomeo.

“Innanzitutto in quella strada corrono tutti, indistintamente: quelli che provengono dalla città, quelli che arrivano da Ripalimosani e quelli che lo attraversano da e per Santo Stefano. Una velocità che mette in pericolo automobilisti e pedoni che devono spostarsi perché abitano da quelle parti o perché fanno le classiche camminate in gruppo o singolarmente”, spiega il primo cittadino. “Per questo più volte abbiamo sollecitato per iscritto l’ente di via Roma per una serie di interventi capaci di dare un assetto più sicuro all’area. E’ recente, come si vede, la realizzazione di quell’incrocio che tuttavia non rispecchia quanto originariamente previsto, ossia una rotatoria che invece, al momento della realizzazione, in corso d’opera si è trasformata in uno spartitraffico che non obbliga a rallentare”.

Così quel bivio rimane un punto nero nella viabilità periferica del paese e dal Municipio di Ripalimosani continuano a giungere missive di allerta alla Provincia di Campobasso.

“L’ultima è di due mesi fa – aggiunge Di Bartolomeo – Chiedevamo almeno interventi di segnaletica orizzontale e verticale capaci di frenare un po’ la corsa delle auto e invece stamattina abbiamo dovuto registrare ancora un sinistro”.