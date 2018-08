Un brutto incidente in motocicletta si è verificato nel cuore della notte a Mirabello Sannitico: un finanziere residente nel paese a due passi dal capoluogo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 intorno alle 3 del mattino. Il 41enne caduto dalla moto aveva perso molto sangue. Non si sa dopo quanto tempo sia stato in grado di chiedere aiuto ma quando i sanitari lo hanno prelevato è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove i medici gli hanno praticato delle trasfusioni.

Le cause della perdita di controllo del mezzo sono al vaglio dei carabinieri intervenuti per ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto alla rotatoria in cui si incrociano Mirabello e Ferrazzano, in zona Nuova comunità.

L’uomo era in sella da solo quando ha urtato l’incrocio finendo a terra: stanchezza, la velocità sostenuta, forse un animale che gli ha tagliato la strada, sono solo alcune delle ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori.

Il 41enne è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.