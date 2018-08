Scontro frontale attorno alle 22 lungo la provinciale che conduce al Comune di Matrice. Poco prima del bivio, un’auto di grossa cilindrata si è scontrata con una motocicletta. Il centauro, un giovane di 31 anni, ha fatto un volo di diversi metri. La moto invece si è accartocciata diventando irriconoscibile. Semidistrutta anche la vettura.

Un tratto di strada poco illuminato e proprio il buio potrebbe aver favorito il frontale.

Lo schianto, il botto nel silenzio della notte e poi le urla. Sul posto si sono subito fermati gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla drammatica scena e allertato gli operatori del 118. I sanitari giunti qualche minuto dopo, hanno prima di tutto immobilizzato il centauro e poi la corsa in ospedale dove i sanitari lo hanno sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. I sanitari si sono momentaneamente riservati la prognosi. Il giovane, infatti, avrebbe riportato alcune fratture e un trauma cranico. In sostanza un “codice rosso” per i soccorritori del 118.

Meno serie per fortuna le condizioni dell’automobilista, visibilmente sotto choc a causa dello schianto.

Il bivio per Matrice nel giro di pochi minuti si è riempito di passanti e curiosi. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed attribuire eventuali responsabilità.

I vigili del fuoco invece dopo aver rimosso i mezzi dalla carreggiata hanno ripulito la stessa per consentire la regolamentazione del traffico che ha subito qualche rallentamento. In queste sere, infatti, i comuni della zona come Petrella tifernina, Montagno, Castellino hanno in cantiere diverse iniziative che richiamano l’attenzione di numerosi visitatori intenzionati a trascorrere qualche ora di svago tra sagre, divertimento e aria pulita.