Un contributo di approfondimento sulla vita di Sant’Alfonso de Liguori del quale ricorre la memoria liturgica il primo agosto. È stato curato da don Mario Colavita sulle pagine dell’Osservatore Romano, quotidiano edito nella Città del Vaticano e diretto da Giovanni Maria Vian. L’articolo dal titolo “Vescovo tra il popolo”, pubblicato in apertura di pagina, ripercorre la storia e le vicende significative del Santo. Don Mario, parroco di Petacciato, si è occupato più volte della figura di Sant’Alfonso in particolare negli anni in cui ha guidato la parrocchia di Colletorto, dove è presente una chiesa dedicata al Santo. Ha curato, altresì una pubblicazione.