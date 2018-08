A Termoli continuano i festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città e della diocesi.

In tanti hanno partecipato come ogni anno alla suggestiva messa dell’aurora celebrata alle sei del mattino dal vescovo Gianfranco De Luca di oggi, sabato 4 agosto.

Il piazzale del porto affollato dalleche considerano questo momento come un evento fisso e irrinunciabile per consolidare il senso di appartenenza alla città . Un clima intimo e particolare per condividere la funzione dedicata al protettore e accompagnata dal sorgere del sole.

Al termine della messa la statua del patrono è stata riportata in processione in Cattedrale.

“Chiediamo a San Basso di rinsaldare i legami di reciprocità tra chiesa e famiglia” ha osservato il vescovo De Luca nel corso dell’omelia.