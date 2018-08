Salvini in vacanza alle Tremiti, il video su Facebook

Visita lampo quella del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alle Isole Tremiti quest’oggi. Una breve e veloce vacanza, “una toccata e fuga” come lo stesso Vicepremier afferma, per godersi il sole e le acque limpide del mar Adriatico. L’ultima volta che il segretario federale nazionale della Lega era sceso in Molise è stato a poche settimane dalle elezioni del 4 marzo, alla viglia del voto delle regionali di aprile. “A due mesi dalla formazione del Governo – afferma il Ministro in un video su facebook – sono stracontento per quello che abbiamo fatto sino ad ora per gli italiani e il bello deve ancora venire”.

Beccato a torso nudo, in costume in un locale dell’isola, Salvini promette di “rivederci la prossima volta con dati ancora più positivi sull’economia, sul lavoro e sulle tasse oltre che sull’immigrazione clandestina, dove siamo partiti bene”.