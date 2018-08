Ancora successi per la Runners Termoli nel podismo. Giovedì 9 agosto alla gara podistica “Larino tra i vicoli” gli atleti della città adriatica hanno raggiunto i gradini più alti del podio: secondo assoluto l’atleta Pier Biagio Mignogna preceduto dall’imbattibile Gennaro Varrella.

In campo femminile terzo posto e bronzo per Candida Pascale sempre tra le prime in campo assoluto. Per quanto riguarda le categorie prima della sua categoria SF 50 Angela Costantiello, presidente degli adriatici. Terza della categoria SF 45 Stefania Di Lisa. Seconda nella categoria ragazze Martina Meola.

Secondo della categoria allievi Nicola Pio Esposito. Primo della categoria SM 65 Agostino Cipolla, soprannominato affettuosamente “Il Tigre” per la sua tenacia e grinta in gara. Buona la prestazione di Matteo Ganino tra gli SM50. Quasi 150 gli atleti in gara competitiva ai quali si sono aggiunti i non competitivi e un centinaio di piccoli alle gare giovanili. Ottima partecipazione, perfetta l’ organizzazione della società larinese.