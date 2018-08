Hanno contattato i carabinieri al 112 e hanno chiesto di raggiungerli nell’officina all’interno della quale stavano rubando diverso materiale. I due ladri di origine rumena e con precedenti avevano portato via venti catalizzatori da una officina di Isernia la notte scorsa, e stavano caricando il bottino sull’Audi A4 di colore scuro parcheggiata vicino all’attività quando è arrivato il proprietario in compagnia del figlio e li ha sorpresi.

I due di 27 e di 22 anni, spaventati e preoccupati per la reazione che i proprietari avrebbero potuto avere e senza possibilità di fuga, hanno chiamato il 112 per chiedere l’intervento immediato degli uomini dell’Arma e per essere arrestati.

Dopo un momento di incredulità da parte dell’operatore della centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, sul posto sono state inviate le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro, che hanno così proceduto all’arresto dei duedi origine rumena, entrambi con a carico vari precedenti per furto e altri reati contro il patrimonio.

Inoltre i militari hanno sequestrato l’auto utilizzata per il furto e recuperato l’intera refurtiva. Dopo le formalità di rito, gli autori del furto sono stati trasferiti nella casa circondariale di Isernia con l’accusa di concorso in furto aggravato.