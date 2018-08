Intorno alle 17 di oggi, domenica 12 agosto, un uomo di 45 anni ha rischiato di annegare sul lungomare nord di Termoli. Grazie al tempestivo intervento del bagnino immediatamente intervenuto con il pattino di salvataggio nella postazione denominata Delfino 2 lato nord, tra il lido La Vela e il lido La Piovra, a cento metri dalla riva il 45enne è stato salvato.

Il malcapitato era in pre annegamento ma tempestivo è stato il soccorso ed è stato tratto in salvo. Sul posto sono arrivati poi i sanitari del 118 che lo hanno trasferito al Pronto Soccorso del San Timoteo per gli accertamenti, l’uomo sta bene e non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il Capo Nucleo dell’associazione Antonio Pirro che ha informato dell’accaduto il direttore della Società Nazionale di Salvamento della sezione di Guardialfiera Nicola Fratangelo a cui il bagnino volontario appartiene. La società ha in gestione il tratto di spiaggia libera dal Comune di Termoli.