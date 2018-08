Il Campobasso disputerà il prossimo campionato di serie D. Ufficiale la riammissione della società rossoblù alla massima categoria dilettantistica italiana di calcio dopo l’ammissione del ricorso. La notizia è arrivata oggi, giovedì 2 agosto e arriva in seguito alla soluzione della pendenze finanziarie che avevano portato gli organi di vigilanza a considerare non regolare in un primo momento l’iscrizione, tanto che inizialmente i Lupi erano stati esclusi dal campionato.

Ma dopo il passaggio delle quote da De Lucia a Perrucci, la raccolta fondi dei tifosi e gli sforzi del Comune per trovare un imprenditore pronto a rilevare la società, l’obiettivo è stato raggiunto. Inoltre nei giorni scorsi Nicola Circelli, imprenditore originario di San Bartolomeo in Galdo (provincia di Benevento), ha preso in mano le redini della società.

Così oggi, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo della Lnd, sono state deliberate le ammissioni in Serie D e nei campionati nazionali di calcio femminile. Per quanto riguarda la Serie D, a completamento dell’organico, sono state ripescate Montebelluna, Classe e Jesina, e sono stati accolti i ricorsi di Pomigliano, Città di Campobasso, Palmese, Nocerina, Igea Virtus Barcellona e Roccella.

Nei giorni scorsi la società aveva provveduto a sanare le situazioni ancora pendenti (in particolare quattro vertenze con ex calciatori) e aveva presentato tutti gli atti necessari a sanare la sua posizione. Alla fine il parere della Covisod, la commissione di vigilanza sui bilanci della società di serie D, è stato positivo.

Adesso al nuovo patron Nicola Circelli il compito di organizzare i quadri societari. Si vocifera che la squadra possa essere affidata al tecnico Bruno Mandragora, mentre è probabile l’avvio del ritiro da lunedì 6 agosto a San Bartolomeo in Galdo.