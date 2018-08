Ricomparsa la statua della Madonna nella rotonda di Vazzieri

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista era stato chiaro: “I santi stanno meglio in chiesa che nelle rotatorie stradali”. Ma i devoti di rinunciare alla loro Madonnina di Largo Impallomeni, tra via Scardocchia e via Pirandello, non ci stanno.

E così hanno ‘ripiantato’ la statua la cui testa era stata smarrita qualche mese fa creando un ‘giallo’ che aveva spinto persino la polizia scientifica a investigare.

Da alcuni giorni la rotonda che collega i quartieri di Vazzieri e San Giovanni ha di nuovo la sua statua dove c’è persino chi prega e porta qualche fiore. Forse perché fissata male al suolo, la testa della statua – era marzo scorso – era volata via. E non più ritrovata.