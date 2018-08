Serata movimentata in via Gabriele Pepe a Termoli, dove intorno alle 19 di oggi 17 agosto, un automobilista si è reso protagonista di un vero e proprio show degno di un film di azione. L’uomo infatti al volante di un autovettura ha tamponato il veicolo che lo precedeva ma invece di assumersi la responsabilità della manovra non proprio corretta, è sceso dall’auto sbraitando e cominciando una polemica ad altissimi decibel fino all’arrivo della Polizia Municipale, che ha cercato di calmarlo e di ricondurlo a più miti consigli. Non l’avesse mai fatto, peggio che mai.

L’uomo ha cominciato a minacciare gli agenti e a ribellarsi, e non ha desistito nemmeno all’arrivo della Polizia di Stato, costretta a immobilizzarlo e portarlo in commissariato. È stato quindi fermato dopo un episodio che ha sconcertato i testimoni e ha creato non poco trambusto nel centro di Termoli, mandando anche in tilt, comprensibilmente, la viabilità per alcune decine di minuti.