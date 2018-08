Il 9 agosto sarà la terza giornata per l’edizione 2018 di MoliseCinema e sarà anche questa ricca di ospiti ed eventi.

Il programma del festival del 9 agosto vede tra i protagonisti la regista Paola Randi che presenterà il suo Tito e gli alieni, per il concorso lungometraggi Paesi in lungo, alle ore 21,30 in Arena. Interpretato da Valerio Mastandrea, Clemence Poesy e Luca Esposito, il film – che ha riscosso un grande successo di critica e pubblico – è una fiaba poetica nutrita di fantascienza ambientata nel deserto del Nevada vicino alla famosa Area 51 e ha come protagonista un inedito Valerio Mastandrea. Approfondimenti sul film al seguente link.

Il film è preceduto alle 20,30 – sempre nell’Arena – dai corti del concorso italiano. Saranno presentati Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi; Il dottore dei pesci di Susanna della Sala; Via Lattea di Valerio Rufo; Cena d’aragoste di Gregorio Franchetti.

Nell’Arena Piccola alle 21 per la sezione Paesi in lungo special sarà presentato in anteprima assoluta Angeli del sud, di Bruno Colella. Si tratta di un emozionante viaggio in compagnia di Eugenio Bennato tra i suoni e l’anima del sud Italia. Seguirà l’incontro con il regista.

Alle 22,30, sempre in Arena piccola, per il concorso Frontiere sarà presentato Appennino di Emiliano Dante. Il documentario è una sorta di diario cinematografico sull’Aquila e sul terremoto che l’ha devastata ma è anche una riflessione sul cinema del reale. Al termine della proiezione seguirà l’incontro con il regista.

La giornata inizierà alle ore 11 al Cinema Teatro con la proiezione di Mondo za, di Gianfranco Pannone, per la sezione Doc special. Pannone, anche giurato del Festival, porta a MoliseCinema il suo ultimo documentario su Cesare Zavattini e sul suo rapporto con la Bassa reggiana. A seguire l’incontro con il regista.

Alle 17 al Cinema Teatro per la sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali saranno proiettati After/Life di Puck Lo, Usa; Mleko/Milk di Urszula Morga, Polonia; Nightshade di Shady El-Hamus, Paesi Bassi; Kampung Tapir di Aw See Wee, Malesia; Salam di Claire Fowler, Usa-Uk; Los Días de los Muertos di Pauline Pinson, Francia.

Per la sezione Frontiere. Concorso doc – Premio Giuseppe Folchi alle 18,30 sempre al Cinema Teatro sarà presentato Vita di Marzouk, di Ernesto Pagano sul viaggio verso casa di un musicista tunisino in crisi con la moglie italiana. Seguirà l’incontro con il regista. L’evento è in collaborazione con la cooperativa Koine.

Alle 21,30 al Cinema Teatro per lo Speciale Germano sarà proiettato Il cielo in una stanza, film del 1999 di Carlo Vanzina, con Ricky Tognazzi, Elio Germano, Gabriele Mainetti.

Prosegue inoltre alla Galleria Iannucci la mostra La Grande Guerra aperta dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Mentre al CineCaradonio alle 15,30 inizia Be short. Laboratorio teorico-pratico di film-making, un workshop per i giovani che muovono i primi passi nel mondo del cinema.

Per la consueta Terrazza dei libri al Bar centrale alle 19 ci sarà la presentazione di Cartoline dalla terra che forse esiste a cura di Francesco Giampietri. Insieme al curatore ne parlano Ester Tanasso, Marilena Ferrante e Franco Avicolli.

La terza serata di MoliseCinema si concluderà alle 23 con il World party. Ritmi dal mondo. Live selection curata da Charles Papa.

