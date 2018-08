Questa cantilena, di versi sdruccioli

Nella scrittura ombre di solitudine

innescano silenzi panoramici,

paura del vuoto e più stratosferiche

cadute. Che la penna sia dinamica

follia, l’ho scoperto quasi subito

come vivere a certe latitudini.

Quante coincidenze, millimetriche,

nella vita d’ogni gioco, accadono.

Andri300818 Parafrasi = questo strambotto, anomalo per l’assenza di rima ma comunque composto da versi endecasillabi, nasconde alcune particolarità, una compositiva e l’altra contenutistica. In verità i versi non sono di undici sillabe ma di dodici, poiché le parole sdrucciole hanno l’accento sulla terzultima sillaba e la regola compositiva bisogna pur rispettarla: solitùdine, panoràmici, stratosfèriche, dinàmica, sùbito, latitùdini, millimètriche ed accàdono. Per ciò che riguarda i contenuti, gli argomenti portanti compaiono in ogni singolo verso e sono, nell’ordine: ombre, silenzi, vuoto, cadute, follia, latitudini, coincidenze, gioco. Solitamente, lo strambotto è come un grattacielo, composto da 88 piani, pardon sillabe. Nell’odierno, i piani sono ben 96. Se lo strambotto fosse edificato con soli versi tronchi, il grattacielo avrebbe soltanto 80 piani. Lo Shard of Glass di Renzo Piano a Londra ha 95 piani, che spettacolo vederlo di notte con migliaia di luci accese.