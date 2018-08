Il “Premio Nazionale di Cultura Identitas” è stato assegnato a Ugo Pagliai, Davide Cavuti ed Edoardo Siravo. La kermesse ideata da Stefano Leone si terrà il 20 agosto a Termoli.

L’attore e regista Ugo Pagliai riceverà il riconoscimento per il teatro per le sue magistrali interpretazioni in una carriera costellata di innumerevoli successi riconosciuti dal pubblico e dalla critica.

Il maestro Davide Cavuti (compositore cinematografico e teatrale per registi quali Michele Placido, Giorgio Pasotti, Paola Gassman e per i compianti Giorgio Albertazzi, Pasquale Squitieri, Arnoldo Foa) riceverà il prestigioso riconoscimento in qualità di regista per il film-docu “Preghiera”. “Preghiera” è stato presentato al “Festival di Venezia” e al “Festival di Totonto”, ha ricevuto una menzione speciale al “Festival del Cinema di Izmit” in Turchia ed è dedicato alle popolazioni e ai luoghi colpiti dal sisma.

Infine il premio andrà all’attore e regista di origini molisane Edoardo Siravo come attore protagonista del film “Un’avventura romantica” per l’interpretazione del grande compositore di colonne sonore Alessandro Cicognini.