Pranzi in banchina, gavettoni e tuffi: San Basso continua al porto

Dopo la processione, la giornata di festa prosegue con appuntamenti meno religiosi e più profani. Superata la traversata e il grigio delle nuvole, il sole ha fatto capolino anche su Termoli e ha aperto così non solo il sorriso dei termolesi ma anche i festeggiamenti. Che grazie al bel tempo non hanno dovuto rinunciare al classico pranzo a bordo o sulla banchina del porto dove tra ombrelloni e capanni di fortuna sono spuntate ghiotte pietanze. Pasta al forno, carne arrosto, insalata e poi dolci e frutta, il tutto accompagnato da fresche bevande e dagli immancabili gavettoni di rito per rinfrescare l’anima, lo spirito e anche la giornata. Qualcuno ha anche azzardato un bagno in mare, dietro alla barca, mentre altri hanno preferito posizionarsi a prua per prendere il sole.