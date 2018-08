Piazzale allagato e “sagra dei fusilli” rinviata. Confermata la data del 18

Le abbondanti piogge che si sono abbattute in queste ore in basso Molise hanno costretto al rinvio di diverse manifestazioni ed eventi in programma nella serata odierna. Una di queste è la sagra dei fusilli di Portocannone. Giunta alla sua diciassettesima edizione, l’evento vede il suo svolgimento spalmato su due serate: la prima oggi, appunto, e la seconda sabato 18 agosto.

Il piazzale, dove si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione, causa le forti piogge di queste ore risulta essere completamente allagato, tanto da essere impraticabile per motivi di sicurezza. Gli organizzatori, l’associazione B.V. Madonna di Costantinopoli, sono stati costretti a rinviare questa prima serata a sabato 25 agosto. Resta, per adesso, confermato il secondo appuntamento quello di sabato 18 agosto al piazzale antistante lo stadio “dei Pini”. Dove, a partire dalle 20.30, oltre a degustare i fusilli si potrà ascoltare la buona musica del gruppo “Alberico dei Desire”.