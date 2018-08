Piano, voce e tanto show: il 5 agosto concerto gratuito di Sorgentone

Grande attesa a Guglionesi per il concerto di Antonio Sorgentone il 5 agosto, nella suggestiva piazza di Santa Chiara, al centro storico.

Un artista poliedrico e di grande richiamo per un pubblico trasversale. Cantante e pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia, possiede un repertorio, travolgente: un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

Spettacolo assicurato dunque per un nuovo evento gratuito organizzato dall’Amministrazione comunale di Guglionesi. Non solo tecnica e bravura ma anche uno straordinario carisma sul palco per uno show adatto a un pubblico senza età, risultato di una professionalità conquistata con oltre 600 concerti in Italia e in Europa. Sorgentone, che vanta collaborazioni fra gli altri con Marvin Rainwater (USA) e Hayden Thopson (USA) della mitica Sun Records, si è esibito anche in Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Svizzera, Belgio.